В 10 муниципалитетах Кубани ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в 10 муниципалитетах Краснодарского края из-за непогоды. Об этом журналистам сообщили в региональном оперативном штабе.

"В 10 муниципальных образованиях края введен режим повышенной готовности. Обстановку контролируют оперативные группы органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в готовность привели 80 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что на Кубани продолжает действовать циклон. В регионе идут сильные дожди с ветром до 20 м/с. На побережье образуются смерчи, есть риск обвалов. Наблюдается колебание рек в горном кластере от Туапсе до Сочи. Активная фаза действия циклона прогнозируется до 18:00 25 сентября.