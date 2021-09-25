Движение автобусов и грузовиков ограничили на федеральной трассе в Приангарье из-за снега

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Движение грузового транспорта и автобусов на участке федеральной автодороги Р-258 "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области ограничили. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

"В связи с обильным выпадением осадков в виде мокрого снега на участке с 83 км по 100 км федеральной автодороги Р-258 "Байкал" Слюдянского района в 20:30 (15:30 мск) введено ограничение движения для грузового транспорта и автобусов", - говорится в сообщении.

25 сентября в Иркутской области наблюдается пасмурная погода, мокрый снег, минус два градуса.