Аэропорт Сочи возобновил прием самолетов после грозового фронта

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи возобновил прием самолетов после ливней. Задержанными остаются четыре рейса, самолеты смогут вылететь в места назначения после того, как вернутся в Сочи с запасных аэродромов, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

Сильный дождь в Сочи начался вечером 24 сентября. Пять самолетов не смогли приземлиться на курорте, их направили на запасные аэродромы.

"В настоящее время задерживаются четыре рейса. Они смогут вылететь после того, как вернутся в Сочи [с запасных аэродромов]. <…> Самолет, ушедший в Минеральные воды, уже приземлился", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что время вылета будет зависеть от погоды.

О ситуации в городе

Утренние ливни не повредили социальную инфраструктуру. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский, больницы курорта работают в штатном режиме, вода не зашла в школы и детские сады. На подтопленных участках дорог оперативно устраняют последствия дождя.

"Только на дорогах города сейчас работают более 100 единиц техники и более 160 человек. Информация о каждом инциденте поступает в оперштаб в режиме реального времени, мобильные группы с техникой и бензопилами готовы оперативно убирать и вывозить поваленные на дорогу деревья", - добавил Копайгородский.

На данный момент грозовой фронт смещается из Лазаревского района в сторону Адлерского, в горах Красной Поляны - метель. Жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от выхода в горы. "Синоптики прогнозируют, что сильные ливни будут продолжаться в Сочи весь день. Все службы города продолжают работать в усиленном режиме", - отметил мэр.

О последствиях

Дожди в Сочи начались вечером 24 сентября и продолжались до середины дня 25 сентября. Частично подтопило трассу Джубга - Сочи в районе Вардане, последствия там оперативно устранили. Также на трассе из-за переувлажнения почвы произошел камнепад. Пострадавших при происшествии нет.

В городе объявили экстренное предупреждение, закрыли пляжи. Городские службы перевели в круглосуточный режим работы. Последствия непогоды устраняют более 150 человек.