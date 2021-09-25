В немецком городе Плауэн неизвестный напал на агитационный стенд "зеленых"

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Неизвестный напал на агитационный стенд партии "Союз-90"/"зеленые" в немецком городе Плауэн (федеральная земля Саксония) и попытался ударить представительницу партии. Об этом сообщила в субботу местная полиция.

Нападавшего задержали представители "зеленых" и передали сотрудникам правоохранительных органов. 50-летний мужчина был временно заключен под стражу. Расследованием произошедшего занимается отдел полиции по обеспечению госбезопасности.

Как в субботу сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные федеральных земель ФРГ, во время нынешней избирательной кампании в Германии было зарегистрировано более 4,2 тыс. правонарушений.