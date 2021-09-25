{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве 60 человек вывели из музея русского импрессионизма из-за короткого замыкания

Пострадавших в результате происшествия нет

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Короткое замыкание произошло в электрощитовой в музее русского импрессионизма в Москве, в целях безопасности здание покинули порядка 60 человек. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"В музее русского импрессионизма в помещении бойлерной произошло короткое замыкание в электрощитовой без последующего горения. Около 60 сотрудников и посетителей в целях безопасности были выведены из здания", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Теги
Россия
Причиной столкновения сухогрузов в Босфоре стал отказ рулевого управления турецкого судна
В результате столкновения погибших или пострадавших нет
Причиной столкновения сухогрузов в Босфоре стал отказ рулевого управления турецкого судна
Читать полностью