В Москве 60 человек вывели из музея русского импрессионизма из-за короткого замыкания

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Короткое замыкание произошло в электрощитовой в музее русского импрессионизма в Москве, в целях безопасности здание покинули порядка 60 человек. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"В музее русского импрессионизма в помещении бойлерной произошло короткое замыкание в электрощитовой без последующего горения. Около 60 сотрудников и посетителей в целях безопасности были выведены из здания", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате происшествия нет.