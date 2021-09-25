Автобус и легковые машины столкнулись в Свердловской области

ТАСС, 25 сентября. Авария с участием трех легковых автомобилей и автобуса произошла на автодороге Пермь - Екатеринбург в субботу вечером в Свердловской области. В результате, по предварительным данным, четыре человека пострадали, сообщили ТАСС в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по региону.

"25 сентября около 19:00 (17:00 мск) на 326-м км автодороги Пермь - Екатеринбург водитель автомобиля Skoda, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Перми, по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lifan, а затем - с автомобилем Nissan. Транспортное средство Nissan отбросило на автобус. В результате ДТП, по предварительной информации, четыре человека пострадали, кроме того, ребенок, ехавший в автомобиле Lifan, обследуется медиками", - сказали в отделении.

В ГИБДД добавили, в автобусе находились 24 пассажира, никто из них не пострадал.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, регулируя движение.