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В ДТП в Самарской области пострадали три человека

Инцидент произошел в Сызранском районе

САМАРА, 25 сентября. /ТАСС/. Водитель и два пассажира, в том числе ребенок, пострадали в субботу в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика на трассе в Самарской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В результате ДТП водитель автомобиля Audi  и два пассажира - женщина и ребенок - доставлены в лечебное учреждение", - отметили в пресс-службе.

По информации регионального ГУ МВД, ДТП произошло в Сызранском районе Самарской области. 25 сентября в 19:00 (18:00 мск) на 894-м км автодороги М-5 "Урал" водитель автомобиля Renault Duster при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi. От столкновения Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным грузовым автомобилем DAF.

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РоссияСамарская область
Автобус и легковые машины столкнулись в Свердловской области
В результате инцидента пострадали четыре человека
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