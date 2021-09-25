СМИ: жилой дом загорелся в Милане

РИМ, 25 сентября. /ТАСС/. Пожар возник в субботу вечером в жилом здании на западе Милана. Как сообщает газета La Repubblica, пожарные службы эвакуировали около 100 жильцов.

Причина пожара пока не установлена. По информации издания, полностью сгорели две квартиры, огонь также повредил чердак. О пострадавших данных не приводится.

В конце августа на окраине Милана загорелся 15-этажный дом, пожар привел к большому задымлению всего района, о пострадавших также не сообщалось. Огнем был полностью уничтожен фасад дома.