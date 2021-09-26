В Хабаровском крае в зоне паводка остаются 33 населенных пункта

ТАСС, 26 сентября. Несколько населенных пунктов в шести муниципалитетах Хабаровского края остается в зоне паводка, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления МЧС России.

"По состоянию на утро 26 сентября 2021 года на территории Хабаровского края в зоне паводка продолжают оставаться 33 населенных пункта в шести муниципальных образованиях. Всего в них подтоплено 15 жилых домов, 127 приусадебных участков, 62 дачных участка, 39 земельных участков и 33 участка дорог", - говорится в сообщении.

В освободившихся от воды населенных пунктах организована работа комиссий органов местного самоуправления. Всего создано девять оценочных комиссий по проверке и обследованию жилых помещений и имущества первой необходимости пострадавших граждан. Работает оценочная комиссия, обследующая автомобильные дороги и мосты.

По данным МЧС, в результате прошедших осадков на реках южных районов края - Уссури, Бикин, Хор, Катэн, Матай - наблюдается подъем уровней воды. Паводки проходят в основных берегах, без выхода воды на пойму.

Уровни категории неблагоприятного явления сохраняются на реке Амур у населенных пунктов Малмыж, Комсомольск-на-Амуре, Нижнетамбовское, Мариинское, Богородское, Тахта. На реке Амур у Хабаровска в течение нескольких суток ожидается подъем уровня воды на 5-7 см. К концу сентября он может еще подняться, но без достижения отметок неблагоприятного явления, добавили в ведомстве.