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Три человека погибли в ДТП с двумя машинами в Кемеровской области

Еще пять пострадали
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Две легковые машины столкнулись в городе Белово Кемеровской области. В результате ДТП погибли три человека, еще пять пострадали и были госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в "МВД-медиа".

ДТП произошло 25 сентября около 23:00 мск на улице Аэродромной. "Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобилей LADA Priora и ВАЗ-2114. В результате аварии от полученных травм скончались 22-летний водитель ВАЗ, а также 19-летняя и 20-летняя пассажирки", - говорится в сообщении. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены пять человек: водитель и пассажиры LADA, в том числе двое детей.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. По данному факту начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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