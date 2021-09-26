Три человека погибли в ДТП с двумя машинами в Кемеровской области

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Две легковые машины столкнулись в городе Белово Кемеровской области. В результате ДТП погибли три человека, еще пять пострадали и были госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в "МВД-медиа".

ДТП произошло 25 сентября около 23:00 мск на улице Аэродромной. "Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобилей LADA Priora и ВАЗ-2114. В результате аварии от полученных травм скончались 22-летний водитель ВАЗ, а также 19-летняя и 20-летняя пассажирки", - говорится в сообщении. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены пять человек: водитель и пассажиры LADA, в том числе двое детей.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. По данному факту начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.