Власти эвакуируют людей с восточного побережья Индии из-за циклона "Гулаб"

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти восточного штата Одиша начали эвакуацию людей из ряда прибрежных районов, на которые со стороны Бенгальского залива движется мощный тропический циклон "Гулаб". Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, подобные меры принимаются и в примыкающих к Одише районах соседнего штата Андхра-Прадеш.

Метеорологический департамент Индии предупреждает, что циклон, который находится примерно в 270 км от побережья, вероятнее всего, нанесет удар через несколько часов между городами Гопалпур (Одиша) и Калингапатнам (Андхра-Прадеш).

Глава Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Сатья Нараян Прадхан сообщил журналистам, что ведомство уже развернуло 13 спасательных групп в Одише и пять - в Андхра-Прадеше. Власти эвакуируют жителей прибрежных поселков, в основном из рыбацких деревень в округах Ганджам и Гаджапати, на которые движется шторм. В этом районе восточного побережья Индостана также отменены, перенаправлены или перенесены на другое время все железнодорожные перевозки.

Ожидается, что "Гулаб", несущий ливни и ветер скоростью порядка 26,5 м/с (более 95 км/ч), ударит по побережью в воскресенье вечером или в ночь на понедельник.