{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четыре человека пострадали в ДТП в Омске

Среди них двое детей

ОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Четыре человека, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Советском округе Омска в ночь на воскресенье, говорится в сообщении ГИБДД Омской области.

"В результате ДТП несовершеннолетние пассажиры Toyota: девочка и мальчик 2011 и 2013 годов рождения, женщина и мужчина 1985 и 1984 годов рождения обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водительToyota Corolla в Советском округе Омска, поворачивал налево, не заняв крайнюю левую полосу, вследствие чего столкнулся с Chevrolet Lacetti. По данному факту проводится проверка.

Теги
РоссияОмская область
Власти эвакуируют людей с восточного побережья Индии из-за циклона "Гулаб"
Глава Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Сатья Нараян Прадхан сообщил, что ведомство уже развернуло 13 спасательных групп в Одише и пять - в Андхра-Прадеше
Читать полностью