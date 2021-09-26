Четыре человека пострадали в ДТП в Омске

ОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Четыре человека, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Советском округе Омска в ночь на воскресенье, говорится в сообщении ГИБДД Омской области.

"В результате ДТП несовершеннолетние пассажиры Toyota: девочка и мальчик 2011 и 2013 годов рождения, женщина и мужчина 1985 и 1984 годов рождения обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водительToyota Corolla в Советском округе Омска, поворачивал налево, не заняв крайнюю левую полосу, вследствие чего столкнулся с Chevrolet Lacetti. По данному факту проводится проверка.