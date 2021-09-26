Три человека погибли при столкновении фуры и легкового автомобиля в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Столкновение грузовика и легкового автомобиля Renault произошло в воскресенье неподалеку от города Лысково Нижегородской области. В результате ДТП погибли три человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

"На федеральной трассе Нижний Новгород - Казань, за 15 км до города Лысково, произошло лобовое столкновение автомобиля Renault и фуры. В результате ДТП погибли три человека из легковушки", - сказано в сообщении.

На месте аварии работают полицейские и экстренные службы. "Возможно непродолжительное перекрытие трассы", - добавили в пресс-службе.