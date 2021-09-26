Аэропорт Пальмы, где извергается вулкан, снова работает

МАДРИД, 26 сентября. /ТАСС/. Аэропорт на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) вновь начал работу, прерванную из-за скопившегося пепла от извергающегося вулкана. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter оператор аэропортов Испании.

В субботу из-за пепла работа воздушной гавани была приостановлена. "Аэропорт Пальмы снова в эксплуатации", - отметил оператор.

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили сотни домов, из соображений безопасности были эвакуированы более 6 тыс. человек. К настоящему времени никто не пострадал.

Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.