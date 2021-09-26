В Перми задержали мужчину за ложное сообщение о "минировании" автовокзала

ТАСС, 26 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который в воскресенье намерено распространил ложное сообщение о "минировании" центрального автовокзала Перми, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства территориальной безопасности региона.

Анонимное сообщение об угрозе взрыва на автовокзале поступило в дежурные службы краевого центра 26 сентября. Сотрудники правоохранительных органов и руководство автовокзала эвакуировали людей и оцепили территорию. "Проведена необходимая проверка. Взрывных устройств и других опасных предметов не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью посетителей, работников автовокзала, расположенных поблизости организаций и учреждений, жителей близлежащих домов не выявлено. В кратчайшие сроки сотрудниками правоохранительных органов был установлен и задержан злоумышленник, преднамеренно распространивший сообщение", - сообщили в министерстве.

Мужчине грозит уголовная ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ.