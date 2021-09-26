Более 64 тыс. человек из-за непогоды в Дагестане остались без электричества

МАХАЧКАЛА, 26 сентября./ТАСС/. Аварийные отключения энергоснабжения зафиксировали в 12 муниципальных районах Дагестана. Без света из-за непогоды остаются более 64 тыс. потребителей, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Дагестану Тамила Газимагомедова.

"Непогода привела к аварийным отключениям 12 муниципалитетов. Без света остаются 64 091 человек, в том числе более 19 тыс. детей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам всего без электричества остаются 111 населенных пунктов.