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Более 64 тыс. человек из-за непогоды в Дагестане остались без электричества

Среди них 19 тыс. детей

МАХАЧКАЛА, 26 сентября./ТАСС/. Аварийные отключения энергоснабжения зафиксировали в 12 муниципальных районах Дагестана. Без света из-за непогоды остаются более 64 тыс. потребителей, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Дагестану Тамила Газимагомедова.

"Непогода привела к аварийным отключениям 12 муниципалитетов. Без света остаются 64 091 человек, в том числе более 19 тыс. детей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам всего без электричества остаются 111 населенных пунктов.

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