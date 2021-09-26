В Ленобласти возбудили дело об истязании отцом своих малолетних детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в истязании своих детей. Об этом в субботу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"Следственным отделом по городу Тосно Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области в отношении мужчины 1975 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетних"). В ходе первоначальных следственных действий установлено, что отец троих детей семи-девяти лет в течение продолжительного времени причинял физические страдания детям, что выражалось в систематическом нанесении побоев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дети испытывали психические страдания из-за асоциального поведения отца, периодически употреблявшего спиртные напитки. Подозреваемый задержан, следователи ходатайствуют о его аресте.