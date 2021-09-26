В ДР Конго повысилась активность вулкана Ньирагонго

ПРЕТОРИЯ, 26 сентября. /ТАСС/. Кратер конголезского вулкана Ньирагонго, который четыре месяца назад пережил мощное извержение, вновь наполнился кипящей лавой. Об этом сообщил директор службы по наблюдению за вулканами на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) Касерека Махинда.

"Мы фиксируем с 18 сентября появление в кратере Ньирагонго кипящего озера лавы", - приводит слова эксперта в воскресенье Agence France-Presse (AFP).

Мнения специалистов относительно возможных последствий нынешних изменений в поведении вулкана разделились. "Появление в жерле лавы не говорит о неминуемом и скором извержении вулкана, - заметил Махинда. - Скорее это даже позитивное развитие событий, так как снижает давление внутри Ньирагонго и тем самым сокращает угрозу нового землетрясения". Однако часть вулканологов считает, что появление в кратере кипящей лавы может свидетельствовать о приближении нового извержения.

Извержение Ньирагонго, который расположен в 15 километрах к северу от крупного конголезского города Гома, началось 22 мая нынешнего года и продолжалось менее суток. Были зарегистрированы два мощных выброса лавы, которая с южного склона устремилась к Гоме. Власти объявили, что из-за извержения погибли 34 человека, разрушено до 2,5 тыс. домов, произошли аварии на городских электросетях и водопроводе.

Вулкан Ньирагонго признан учеными одним из самых активных в Африке. Его высота составляет 3 470 м. Вулкан известен своей сверхтекучей лавой вследствие ее особого химического состава. Скорость движения лавы со склонов вулкана достигает 96 километров в час. Одно из самых значительных извержений Ньирагонго произошло в 1977 году - тогда погибли более 600 человек.