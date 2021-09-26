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В ДТП с двумя машинами в Тамбовской области погиб человек

Четверо пострадали

ТАСС, 26 сентября. Один человек погиб, еще четверо пострадали после лобового столкновения двух автомобилей на автодороге Тамбов - Шацк в Тамбовской области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"Вблизи села Татаново произошло лобовое столкновение автомобиля Лада Ларгус - водитель 1986 года рождения погиб, и автомобиля Пежо, там четверо пострадавших", - говорится в сообщении.

Столкновение произошло в Тамбовском районе на 19 км автодороги Тамбов - Шацк, добавили в пресс-службе. О состоянии пострадавших не сообщается. Автодорога не перекрыта.

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