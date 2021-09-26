Пожар произошел в гостинице на окраине Дамаска

БЕЙРУТ, 26 сентября. /ТАСС/. Сирийские пожарные ведут борьбу с пламенем в загоревшейся гостинице для шиитских паломников поблизости от мечети Сейида-Зейнаб на окраине Дамаска. Как сообщил в воскресенье агентству SANA источник в полицейском управлении столицы, на крыше здания загорелся бак с мазутом во время проведения сварочных работ, пламя быстро перекинулось на три соседних бака.

По данным начальника департамента здравоохранения столичного региона Ясина Наануса, в результате пожара пострадали 14 человек, которые были доставлены в госпиталь Имама Садра. "Один из рабочих умер, у других сильные ожоги", - уточнил он.

Губернатор Дамаска Ахмед Абдалла в свою очередь сообщил, что спасатели сумели эвакуировать всех постояльцев, которые находились в гостинице "Лулу-аш-Шарк". По его словам, 42 паломника перемещены в соседнюю гостиницу "Эбла".

"Пожарные сумели оперативно локализовать очаги возгорания на крыше здания", - сказал он.

Зеркальная мечеть Сейида-Зейнаб под Дамаском является наиболее почитаемой шиитами святыней. В ней находится гробница Зейнаб - внучки пророка Мухаммеда и дочери имама Али. Сотни тысяч паломников направляются туда ежегодно из Ирака, Ирана и Ливана.