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На Камчатке частный вертолет завалился на бок при заходе на посадку

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Инцидент с частным вертолетом произошел на Камчатке при заходе судна на посадку - он завалился на бок. Погибших и пострадавших пассажиров, по предварительной информации, нет, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Днем 27 сентября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что частный вертолет Sud Aviation Gazelle при посадке завалился на бок. Инцидент произошел в районе 23-го км трассы Елизово - Паратунка в Елизовском муниципальном районе. По оперативным данным, в момент посадки под шасси вертолета ушел грунт, в результате чего судно опрокинулось на бок. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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