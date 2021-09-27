На Сахалине возбудили дело из-за гибели подростка в гостинице

ТАСС, 27 сентября. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело из-за гибели подростка в одной из гостиниц Южно-Сахалинска. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Сахалинской области.

"Прокуратурой области организована проверка по факту смерти несовершеннолетней в одной из гостиниц г. Южно-Сахалинска. В рамках проверки будет дана правовая оценка работы органов системы профилактики и приняты меры к выяснению полного круга обстоятельств. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Тело 17-летней девушки было обнаружено в одной из гостиниц города без признаков насильственной смерти.