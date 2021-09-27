На востоке Индии один человек погиб в результате циклона "Гулаб"

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и еще несколько считаются пропавшими без вести после того, как мощный циклон "Гулаб" обрушился в воскресенье вечером на восточное побережье Индии. Как сообщает в понедельник газета The Times of India, власти успели эвакуировать из этих районов более 100 тыс. человек.

Циклон нанес удар по побережью восточных штатов Одиша и Андхра-Прадеш в 20 км севернее города Калингапатнам (Андхра-Прадеш). Ветер со скоростью 26,5 м/с валил деревья и опоры линий электропередачи, разбивал рыбацкие лодки.

"Гулаб", который несет с собой мощные тропические ливни, в настоящее время смещается на северо-запад, постепенно теряя силу. Ливневые дожди ожидаются в понедельник в штатах Одиша, Андхра-Прадеш и Телангана.

Ранее глава Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Сатья Нараян Прадхан сообщил журналистам, что ведомство развернуло 13 спасательных групп в Одише и пять в Андхра-Прадеше, они оказывают помощь пострадавшим от стихии. В этом районе восточного побережья Индии также отменены или перенесены на другое время все железнодорожные перевозки.