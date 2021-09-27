Главу застройщика новосибирского микрорайона "Новомарусино" отпустили под домашний арест

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска перевел под домашний арест обвиняемого в растрате учредителя и директора компании "Доступное жилье" Вадима Варвянского - застройщика проблемного микрорайона "Новомарусино", говорится в сообщении на сайте суда.

Суд 20 августа отправил Варвянского под стражу в СИЗО на месяц по обвинению в преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

"Варвянскому В. В. изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на три месяца, то есть до 25.12.2021", - говорится в сообщении.

В декабре 2020 года обманутые дольщики микрорайона "Новомарусино", где дома должны были сдать в 2016 году, объявили голодовку рядом с недостроенными домами, чтобы привлечь внимание к проблеме. Ранее дольщики неоднократно выходили на митинги. Всего в "Новомарусино" приобрели квартиры около 800 дольщиков. Более 100 квартир мэрия города выкупила для расселения ветхого и аварийного жилья.

Компания-застройщик "Новосмарусино" "Доступное жилье" в настоящее время находится на этапе конкурсного производства, его срок продлен до конца 2021 года.