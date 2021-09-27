Почти 20 массовых ДТП произошло в Томске из-за гололеда

ТОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Гололед на дорогах спровоцировал почти 20 ДТП в Томске, в том числе с участием сразу нескольких автомобилей, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Томской области. В одном из массовых столкновений пострадали три человека, уточнили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В ночь на понедельник температура в Томской области опустилась до нуля градусов, накануне были обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром на дорогах образовался гололед.

"Сегодня, 27 сентября, в утренние часы произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий на улицах Пушкина, Балтийской, Осенней и Елизаровых. Всего за несколько часов в дежурную часть ГИБДД поступило 19 сообщений о ДТП. Сведения о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении регионального УМВД. Полиция просит жителей региона быть внимательнее на дорогах и сменить резину с летней на зимнюю.

В пресс-службе управления ТАСС уточнили, что в ДТП на улицах Пушкина и Балтийская столкнулись более пяти автомобилей в каждом. Точное число участников и характер травм уточняется.

Как сообщили журналистам в пресс-службе областного департамента здравоохранения, на улице Пушкина - в районе одной из самых загруженных транспортных развязок в городе - в аварии пострадали три человека. 24-летний мужчина и 46-летняя женщина в госпитализации не нуждались, необходимая медицинская им была оказана амбулаторно. Еще один пострадавший - 31-летний мужчина - был госпитализирован, он на операции. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, в городе из-за роста числа ДТП и гололеда наблюдаются многокилометровые пробки.