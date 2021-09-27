Два человека пострадали при хлопке газа в двухэтажном доме в Пензенской области

ПЕНЗА, 27 сентября. /ТАСС/. Хлопок газа произошел в двухэтажном доме на улице Ленина в Сердобске Пензенской области. В результате происшествия пострадали два человека, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Выгорела трехкомнатная квартира площадью 50 кв. м вследствие хлопка бытового газа. Разрушений нет, в квартире выбило стекла. Пострадали два человека: мужчина 1957 года рождения и женщина 1954 года рождения", - сообщили в ведомстве.

Пять жильцов дома спасли. По факту ЧП проводится проверка.