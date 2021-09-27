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Штормовое предупреждение из-за мокрого снега и гололеда объявили в Челябинской области

Возможно усиление ветра до 20-25 м/с

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил на понедельник штормовое предупреждение из-за снега с дождем и гололеда. Об этом говорится в материалах на сайте организации.

"В течение суток 27 сентября в отдельных районах Челябинской области с прохождением фронтальных разделов ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, гололедные явления, сильное налипание мокрого снега на провода, установление временного снежного покрова, в горах - сильная гололедица, усиление ветра до 20-25 м/с", - сказано в материалах.

Вместе с тем отмечается, что в восточной половине области и в юго-западных районах местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Кроме того, ночью 27-28 сентября в Челябинской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы в большинстве районов.

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