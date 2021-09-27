СК начал проверку инцидента с опрокидыванием на бок частного вертолета на Камчатке

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет организовал проверку по факту инцидента с частным вертолетом на Камчатке, который при заходе на посадку завалился на бок, говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с вертолетом Sud-Aviation Gazelle", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС информировали, что частный вертолет Sud Aviation Gazelle при заходе на посадку на Камчатке завалился на бок.

В сообщении межрегионального следственного управления на транспорте СК отмечается, что вертолет облетал вулканы Вилючинский, Жупановский, Карымский и совершил посадку на заранее выбранный участок в 23 км от трассы Елизово - Паратунка Елизовского муниципального района Камчатского края в болотистой местности. При выключении двигателей вертолет стал проваливаться правой лыжей в грунт. Пилот поднял шаг винта, но из-за закручивания воздушного судна оно опрокинулось на правый бок. На его борту находился один пилот, который не пострадал.