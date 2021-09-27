Браконьер в Челябинской области случайно застрелил подельника и покончил с собой

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Браконьер в одном из охотоведческих хозяйств Нязепетровского района Челябинской области во время незаконной ночной охоты выстрелил в своего подельника, после этого покончил с собой. Информацию об этом подтвердил ТАСС заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

"Мы в курсе данного происшествия. На месте совместно с сотрудниками полиции работают наши инспекторы охотничьего надзора. На браконьерской охоте участвовало четыре человека. Видимо, первым выстрелом был добыт взрослый самец косули, вторым выстрелом был промах, в косулю попасть не удалось, третий выстрел пришелся в напарника, которого браконьер перепутал с косулей. После того, как браконьер понял, что убил товарища, он покончил с собой", - сообщил замминистра.

По его словам, по факту незаконной охоты будет возбуждено уголовное дело, также будут подготовлены иски о причиненном ущербе природе. Безруков напомнил, что охота разрешена только в положенные сроки, вне этих сроков факт охоты считается браконьерством. Также правилами региона запрещено использование тепловизоров на групповой охоте.