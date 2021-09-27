В Хабаровском крае локализовали природный пожар у поселка на склонах хребта Мяо-Чан

ХАБАРОВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Пожарные локализовали природное возгорание на склонах хребта Мяо-Чан у поселка Горный в Хабаровском крае. Об этом сообщили на сайте регионального правительства в понедельник.

"Сейчас численность группировки в месте ликвидации огня насчитывает 24 сотрудника, к ним планируется перебросить еще 16 парашютистов-десантников", - говорится в сообщении. Сейчас пожар локализован на площади 25 га.

Пожар обнаружили на склонах сопки в 3 км севернее Горного, где проживает около 1,3 тыс. человек. Очаг находится в 20-м квартале Солнечного лесничества. Недалеко от этого места находится памятник природы - оползневое озеро Амут. Активисты в соцсетях сообщали, что пожар находится в опасной близости от озера.

"Первоначальная площадь составляла 3 га. На пожар выдвинулись люди, три автомобиля и бульдозер. Рельеф в месте пожара горный с уклоном более 20 градусов. Тушение было осложнено ветром с порывами 6 м/с. Тем не менее к работам приступили. Координировал все действия группы тушильщиков опытный руководитель", - приводятся в сообщении слова председателя краевого комитета лесного хозяйства Вадима Сабурова.

Накануне к тушению были дополнительно привлечены люди, автомобили, а также еще один бульдозер.