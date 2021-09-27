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Два человека погибли при взрыве во время ремонта системы ЖКХ в Хабаровском крае

Прокуратура начала проверку

ТАСС, 27 сентября. Два человека погибли при взрыве газометана во время ремонта системы ЖКХ в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Прокуратура начала проверку, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

"В 14:30 (07:30 мск) 27 сентября на объекте общества с ограниченной ответственностью "БАМ Сервис" (основные канализационные сооружения поселка Новый Ургал) при производстве ремонтных работ аэратора произошел взрыв газометана. Погибли двое работников предприятия. <...> Данный инцидент на ход подготовки к предстоящему отопительному периоду и функционирование многоквартирных домов не повлиял", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор Верхнебуреинского района Кирилл Реснянский, выясняются обстоятельства произошедшего. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований техники безопасности на производстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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