Проникших в тоннель московского метро мужчин арестовали на двое суток

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал на двое суток мужчин, которые пьяными проникли в тоннель на станции метро "Комсомольская" Кольцевой линии в Москве. Об этом сообщается в понедельник на портале "МВД медиа".

"В отношении задержанных, 30-летнего и 40-летнего приезжих, составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 11.15.1. КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности"). Судом фигурантам назначено наказание в виде административного ареста на срок 2 суток", - говорится в сообщении.

Днем 16 сентября двое мужчин спрыгнули на путь с платформы и проникли в тоннель на станции "Комсомольская" Кольцевой линии. Прибывшие сотрудники полиции задержали нарушителей. В МВД уточнили, что мужчины были пьяными в момент данного инцидента.