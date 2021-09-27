{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проникших в тоннель московского метро мужчин арестовали на двое суток

Мужчины были пьяными в момент инцидента

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал на двое суток мужчин, которые пьяными проникли в тоннель на станции метро "Комсомольская" Кольцевой линии в Москве. Об этом сообщается в понедельник на портале "МВД медиа".

"В отношении задержанных, 30-летнего и 40-летнего приезжих, составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 11.15.1. КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности"). Судом фигурантам назначено наказание в виде административного ареста на срок 2 суток", - говорится в сообщении.

Днем 16 сентября двое мужчин спрыгнули на путь с платформы и проникли в тоннель на станции "Комсомольская" Кольцевой линии. Прибывшие сотрудники полиции задержали нарушителей. В МВД уточнили, что мужчины были пьяными в момент данного инцидента.

Депутата парламента Бурятии лишили мандата после приговора суда по делу о смертельном ДТП
Ранее Баир Жамбалов был приговорен к шести годам и одному месяцу лишения свободы в колонии-поселении
Читать полностью