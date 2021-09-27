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Медики рассказали о состоянии пострадавшго при хлопке газа под Пензой

Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии

ПЕНЗА, 27 сентября. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший в результате хлопка бытового газа в жилом доме в Сердобске Пензенской области, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Пострадавшие находятся в ожоговом отделении Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. Мужчина в крайне тяжелом состоянии. Решается вопрос о его переводе в ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации. "Состояние стабильное", - пояснили в областном Минздраве.

Хлопок газа произошел в понедельник в двухэтажном доме на улице Ленина в Сердобске. В результате пострадали мужчина 1957 года рождения и женщина 1954 года рождения.

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