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Под Воронежем возбудили дело после гибели женщины на пожаре в ковидном отделении больницы

Назначили комплекс необходимых судебных экспертиз

ВОРОНЕЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 82-летней женщины во время пожара в ковидном отделении Лискинской районной больницы под Воронежем. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении пресс-службы.

Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти женщины, а также пожарно-техническая для определения причины возникновения пожара.

В ночь на понедельник на втором этаже Лискинской районной больницы, где было создано ковидное отделение, возник пожар. По предварительным данным, из-за отравления угарным газом погибла женщина 1939 года рождения, 31 человек был эвакуирован в близстоящее здание. Пожар возник в 02:29 мск, спасатели ликвидировали возгорание в 02:58 мск, его общая площадь составила 15 кв. метров. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание зарядного устройства.

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