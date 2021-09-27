В Пензенской области возбудили дело по факту хлопка газа в жилом доме

ПЕНЗА, 27 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газа в двухэтажном жилом доме в городе Сердобске Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК по региону.

"Сердобским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пензенской области по сообщению о хлопке газа в одной из квартир в городе Сердобске возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, хлопок газа с последующим возгоранием произошел в квартире на первом этаже. В результате пострадала семейная пара, проживающая в квартире. В настоящее время следователи и криминалисты с участием специалистов газовой службы и ГУ МЧС осматривают место происшествия.