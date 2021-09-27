Участкового, которого подозревают в насилии над 12-летней девочкой, уволили из МВД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Участковый из Первоуральска, который 25 сентября был задержан по подозрению в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней, уволен из полиции. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Предатель интересов службы, по-другому его назвать сложно, с позором изгнан из рядов полиции за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. В настоящее время инспекция по работе с личным составом областного полицейского главка проводит служебную проверку, по итогам которой к дисциплинарной ответственности будут привлечены все непосредственные руководители задержанного младшего лейтенанта за неэффективную профилактическую работу с личным составом в связи с произошедшим ЧП", - сказал Горелых.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело о совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Задержано двое подозреваемых - участковый и еще один мужчина, имеющий судимости по статьям "Угроза убийством", "Кража", "Убийство" и "Разбой".