Правоохранители проверяют сообщения об угрозах нападения на томский колледж

ТОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Угрозы вооруженного нападения на Томский промышленно-гуманитарный колледж появились в соцсетях в минувшие выходные. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Томской области.

В минувшие выходные в Telegram появился канал, где неизвестный заявил, что готовится 1 октября совершить вооруженное нападение на Томский промышленно-гуманитарный колледж.

"Оперативные службы региона проверяют сообщение о планируемом нападении на томский колледж. Заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов <…> отметил, что ситуация взята на контроль антитеррористической комиссией Томской области", - сообщили в пресс-службе.

Пресс-служба со ссылкой на вице-губернатора также сообщила, что аналогичные угрозы в мессенджере уже ранее фиксировались в нескольких российских регионах. "По всем признакам мы имеем дело с очередной волной ложных сообщений, подобных лжеминированию. Тем не менее, органы правопорядка проводят весь комплекс необходимых мероприятий, включая поиск причастных к созданию Telegram-канала и внеочередную проверку систем безопасности в образовательных учреждениях региона", - приводятся в сообщении слова Толстоносова.