Ребенку ампутировали палец после укуса тигра в сафари-парке в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Медикам пришлось ампутировать палец ребенку после того, как его укусил тигр в крымском сафари-парке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что ребенка в крымском сафари-парки укусил тигр, в результате чего он лишился пальца.

"Ребенок госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу. Ему проведена ампутация пальца", - сказала представитель ведомства. Она уточнила, что возраст пострадавшего один год. Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

Комментарием со стороны сафари-парка ТАСС пока не располагает.