Суд на Урале арестовал экс-участкового, подозреваемого в насилии над несовершеннолетней

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Первоуральский городской суд (Свердловская область) избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца бывшему участковому, который подозревается в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что по подозрению в насильственных действиях в отношении 12-летней девочки задержаны двое мужчин, один из которых участковый. Возбуждено уголовное дело. В понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила об увольнении участкового из полиции.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 25 ноября", - сказал собеседник агентства.

В суде уточнили, что второй мужчина, который, по данным полиции, уже был судим по статьям "Угроза убийством", "Кража", "Убийство" и "Разбой", также арестован на два месяца.