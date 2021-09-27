Жителя Кубани приговорили к 24 годам колонии за убийство жены и ее сына

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд признал виновным жителя станицы Павловской в совершении убийства жены и ее сына. Ему назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе суда в понедельник.

Инцидент произошел в ноябре 2020 года в станице Павловской, СУ СК РФ по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчина нанес супруге 1950 года рождения не менее 13 ударов туристическим ножом. Она умерла. Затем поехал в дом, где проживали ее младший сын с женой, он открыл стрельбу из гладкоствольного двуствольного охотничьего ружья, им удалось спастись, далее мужчина поехал в дом, где проживали старший сын его супруги с женой, где нанес ему не менее семи ударов ножом, от чего потерпевший умер. После этого мужчина попытался скрыться, но был заблокирован сотрудниками полиции, он направил ружье в сторону сотрудников, но был обезврежен и задержан.

"Краснодарским краевым судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Сергея Худякова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Убийство двух лиц, покушение на убийство двух лиц, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). По совокупности совершенных преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении суда.

Уточняется, что по итогам экспертизы осужденный признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. При этом в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края журналистам уточнили, что в ходе судебного следствия подсудимый заявлял, что убивать ему приказали голоса в его голове. По данным краевой прокуратуры, суд также удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с него 6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю журналистам добавили, что осужденный раскаялся в содеянном, заявив, что причиной якобы стало безразличное отношение к нему со стороны семьи, вину он признал только частично.