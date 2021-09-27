Осужденным из-за смерти роженицы волгоградским врачам смягчили приговор

ВОЛГОГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Двум врачам перинатального центра города Волжского, приговоренным к двум годам колонии общего режима из-за оказания некачественных медуслуг, повлекших смерть роженицы, смягчили приговор. Об этом в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Ранее суд признал заведующую акушерским отделением перинатального центра Наталию Андрееву и заместителя главного врача по медицинской части Елену Попову виновными в оказании некачественных медицинских услуг, в результате чего умерла роженица. Им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на два года.

"Приговор был обжалован и стороной защиты, и стороной обвинения. Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, изменил приговор Волжского городского суда, исключив из него осуждение Поповой и Андреевой по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ, смягчив назначенное им основное наказание до одного года и девяти месяцев лишения свободы, дополнительное наказание - до одного года и шести месяцев лишения права заниматься врачебной деятельностью. В остальном приговор оставлен без изменения", - говорится в сообщении.

Беременная жительница Волгоградской области М. умерла в январе 2017 года из-за врачебных ошибок, допущенных заведующей акушерским отделением перинатального центра № 1 города Волжского Наталией Андреевой и заместителем главного врача по медицинской части Еленой Поповой. Ребенок молодой женщины был также рожден мертвым.

Ранее Дзержинский районный суда Волгограда признал виновными за серию должностных преступлений бывшего главврача волгоградского областного патологоанатомического бюро Вадима Колченко и его сообщниц Наталию Герасименко и Екатерину Черкасову. Колченко был приговорен судом к девяти годам колонии строгого режима, двое его подчиненных - к двум и полутора годам лишения свободы условно. В частности, главврач решил искусственно занизить статистический показатель так называемой материнской смертности на территории Волгоградской области. Зная, что при жизни М. был поставлен диагноз "аутоиммунный гепатит", он дал указание и. о. заведующей отделением и врачу-патологоанатому уничтожить биологические образцы роженицы, подменив их на объекты мужчины, печень которого была поражена гепатитом.

Впоследствии они сфальсифицировали протокол патологоанатомического исследования, справку о смерти, содержащую ложные сведения о диагнозе, а также медицинское свидетельство о смерти, которое выдали родственникам умершей. Адвокаты двух врачей перинатального центра обжаловали приговор. В апелляционном представлении гособвинитель просил усилить назначенное осужденным наказание. Волгоградский областной суд оставил без изменения квалификацию действий виновных, а также вид и размер назначенного им наказания.