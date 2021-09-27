Российского гражданина задержали в Софии с партией наркотиков

СОФИЯ, 27 сентября. /ТАСС/. Гражданин России был задержан в Софии в воскресенье с партией наркотиков. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

"Накануне в Софии был задержан гражданин России, в машине которого полицейские обнаружили около килограмма наркотических веществ. Прокуратура возбудила уголовное дело, расследование которого продолжается. Консульская служба посольства РФ будет уведомлена о задержании россиянина по служебным каналам", - сообщили в пресс-службе и уточнили, что с разрешение прокуратуры, возможно, уже во вторник будут предоставлены подробности происшествия.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Болгарии Владимир Чертков сообщил, что уведомление о задержании россиянина в посольство пока не поступало.

"На данный момент уведомление о задержании гражданина России к нам не поступало, обычно это происходит не позднее чем в течение 2-3 дней. Но мы эту информацию проверим", - сообщил российский дипломат.