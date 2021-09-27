Риск перехода огня с пала травы на леса прогнозируют в Челябинской и Курганской областях

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Наибольшие риски перехода огня с пала сухой травы на лесные массивы из-за сильного ветра существуют в Челябинской и Курганской областях. Об этом сообщил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Максим Бедило.

"Наибольшие риски перехода огня от палов сухой растительности на лесные территории возможны в Челябинской и Курганской областях из-за ожидаемого сильного ветра, обусловленного прохождением атмосферных фронтов", - сказал он.

Бедило также добавил, что в связи с данным прогнозом ГУ МЧС России регионов, органам местного самоуправления рекомендуется активизировать работу с населением по профилактике возгораний сухой растительности.

Как отметили во ВНИИ, несмотря на стабилизацию лесопожарной обстановки, высокие классы пожарной опасности есть в Оренбургской, Курганской, Челябинской, Астраханской областях, а также в южных районах Алтая и Тувы.