Холодную воду отключили в домах около 17,5 тыс. жителей Белгородской области из-за аварии

ТАСС, 27 сентября. Выход из строя оборудования на канализационной насосной станции в городе Валуйки Белгородской области привел к отключению холодного водоснабжения в домах около 17,5 тыс. жителей города, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В связи с выходом из строя насоса на КНС № 1 в машинном отделении произошло отключение холодного водоснабжения, всего 17,5 тыс. человек. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сказали в пресс-службе.

Произошедшая авария стала второй за 11 дней. Около 17,5 тыс. жителей Валуйков 15 сентября на сутки остались без холодного водоснабжения из-за прорыва трубопровода.