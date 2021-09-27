В Испании погиб россиянин, пытавшийся спасти тонущую подругу

МАДРИД, 27 сентября. /ТАСС/. Россиянин погиб в провинции Аликанте (автономное сообщество Валенсия), пытаясь спасти свою тонущую подругу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе гражданской гвардии королевства.

По ее информации, 23 сентября поступили сведения о том, что два человека в шторм спрыгнули со скалы в море. Тогда правоохранители начали поиск пропавших. Сначала правоохранительные органы обнаружили тело 24-летней гражданки Финляндии, которую, по версии жены погибшего россиянина, он пытался спасти, когда она прыгнула с выступа в море и начала тонуть.

Как отметили в гражданской гвардии, тело россиянина было найдено 24 сентября.