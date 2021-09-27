В Якутии завершили работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного лесными пожарами

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Томпонский район Республики Саха (Якутия), где после природных пожаров оказалась повреждена высоковольтная линия электропередачи, подключили к электроснабжению по постоянной схеме, сообщила в понедельник пресс-служба "РусГидро".

"Энергетики Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго" завершили масштабные работы по доставке, сборке, установке и восстановлению 133 опор, а также монтажу провода высоковольтной линии Чурапча - Хандыга, пострадавшей от лесного пожара. На данный момент она полностью введена в работу, все потребители подключены по постоянной схеме", - говорится в сообщении.

Как уточнил генеральный директор "Якутскэнерго" Алексей Стручков, электрики восстанавливали линию в условиях сильной задымленности и при отсутствии подъездных путей к поврежденным участкам в заболоченной местности. Во время ремонтно-восстановительных работ электроснабжение потребителей в Томпонском районе обеспечивала дизельная электростанция "Хандыга", сейчас она выведена в резерв.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера, с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах. Всего в 2021 году лесные пожары повредили 396 опор 24 линий электропередачи, больше всего от огня пострадала линия Чурапча - Хандыга.