Полицейские задержали третьего парашютиста, спрыгнувшего с высотки в Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали еще одного парашютиста, который спрыгнул с высотки на Ленинском проспекте в Москве и приземлился на газон. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Двое нарушителей были задержаны ранее, на них составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве (ч. 1. ст. 20.1 КоАП), Гагаринский суд Москвы в пятницу арестовал их на 11 суток.

"Задержан третий нарушитель - 40-летний москвич. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Материалы направлены в суд", - сказали в пресс-службе. Нарушителю может грозить штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

На прошлой неделе пятеро человек проехали на автомобиле на закрытый подземный паркинг дома на Ленинском проспекте. Затем они поднялись на лифте на 48-й этаж и спрыгнули оттуда с парашютами. Приземлившись на газон, как уточнили в полиции, они собрали снаряжение и скрылись. В настоящее время еще двое нарушителей разыскиваются.