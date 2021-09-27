В Забайкалье пресекли деятельность ОПГ, которая вывезла за границу лес на 690 млн рублей

ЧИТА, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции совместно с Читинской таможней и ФСБ пресекли деятельность организованной преступной группировки, участники которой обвиняются в контрабанде за границу древесины на общую сумму 690 млн рублей. Об этом в понедельник сообщил пресс-центр МВД России.

"Следствие предполагает, что злоумышленники переправляли пиломатериалы из России в сопредельную страну, предоставляя сотрудникам таможни декларации с заведомо недостоверными сведениями о товаре. Правоохранители выявили шесть фактов контрабанды товара на сумму почти 690 млн рублей. Все предполагаемые участники и лидер преступного сообщества задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидера преступной организации заключили под стражу. В отношении двух участников избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, пятеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По предварительным данным, криминальную организацию в 2008 году создал гражданин одного из государств Восточной Азии - бизнесмен, проживающий в Чите. Он сформировал в Забайкалье четыре структурных подразделения, главное из которых занималось в Чите подготовкой документов, создающих видимость законного экспорта пиломатериалов за границу.

"Соучастники подавали заявки в уполномоченные организации, получали заключения и карантинные сертификаты, договаривались о железнодорожных поставках товара и выполняли другие организационные функции. Три других подразделения были созданы в Сретенском, Карымском и Хилокском районах Забайкальского края. В их задачи входили прием, переработка, хранение и отгрузка криминально заготовленной древесины хвойных пород", - подчеркнули в ведомстве.

Также организацию подозревают в похищении 5 млн рублей из федерального бюджета путем незаконного возмещения НДС, а также в отмывании 15 млн рублей при незаконных поставках лесоматериалов за рубеж. Как уточнили в МВД, при обыске у одного из подозреваемых изъяли три единицы огнестрельного оружия, более 400 патронов различного калибра.