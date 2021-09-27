В Крыму задержали покупателя фальшивых купюр

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Крыму мужчину, который купил в интернете фальшивые пятитысячные купюры и намеревался их продать в Севастополе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

"У гражданина сотрудниками полиции изъяты семь банкнот номиналом 5 тыс. рублей. Согласно результатам экспертизы, проведенной в экспертно-криминалистическом центре МВД по Республике Крым, предоставленные денежные билеты Банка России изготовлены комбинированным способом. Со слов подозреваемого, фальшивые банкноты он заказал в интернете и забрал из тайника, расположенного в лесном массиве возле села Строгановки Симферопольского района. Подделки он планировал сбыть на территории города", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбудили уголовное дело по статье 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". "Кроме того, сотрудниками полиции у подозреваемого обнаружен полимерный сверток с кристаллическим веществом белого цвета, который направлен на исследование. По итогам экспертизы будет принято процессуальное решение. Фигурант заключен под стражу", - рассказали в МВД.