Главе района в Башкирии предъявили обвинение в превышении полномочий при продаже земли

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Главе Кушнаренковского района Башкирии предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий при продаже земель сельхозназначения, ущерб превысил 8 млн рублей. Он отстранен от должности, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в понедельник.

Уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено в ноябре 2020 года.

"Предъявлено обвинение 44-летнему главе администрации Кушнаренковского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По версии следствия, глава района в июле 2019 года заключил договор аренды земельного участка с видом разрешенного использования "для ведения сельскохозяйственного производства", расположенного вблизи села Первушино Старокамышлинского сельсовета, общей площадью 145 га, с ООО "Авента", не осуществляющем сельскохозяйственную деятельность", - сказано в сообщении.

В последующем, нарушая земельное законодательство, обвиняемый объявил конкурс о продаже земельного участка, занизив его цену почти на 3 млн рублей от кадастровой. Недвижимость приобрел единственный участник торгов - ООО "Авента", который планировал построить на участке турбазу, и продать оставшуюся часть участков под индивидуальное строительство домов.

"В результате преступных действий обвиняемого из распоряжения администрации района выбыл вышеуказанный земельный участок, тем самым бюджету муниципалитета причинен ущерб в общей сумме более 8,6 млн рублей. Преступный факт был выявлен оперативниками УФСБ России по Республике Башкортостан. В настоящее время в администрации района и сельсовета, а также в жилище у чиновника проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - добавили в СК.

Также допрошены работники администрации района и представители коммерческой организации. Суд, по ходатайству следователя, отстранил обвиняемого от занимаемой должности.